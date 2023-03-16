ما الحديث الذي دار بين مدربي ريال مدريد وليفربول؟!

أثار الحوار الذي دار بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب مباراتهما أمس الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الفضول لمعرفة فحواه.

وأقصى ريال مدريد، ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه 1-0 في الإياب و5-2 في الذهاب.

وكشف أنشيلوتي عن الحديث الذي دار والذي لم تكن له صلة بالمباراة بل بمواجهة سابقة بين مانشستر سيتي ولايبزيغ في المسابقة القارية والتي جرت مساء الثلاثاء وتفوق فيها السيتي بسباعية نظيفة.

“It’s clear that it wasn’t a penalty. The one in the City match was something else. I think the appropriate decisions should be taken. Ancelotti told me that this isn’t a penalty.” -Jurgen Klopp.



“We agree that it was not a handball,” Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/PdnzoRyqof — Football España (@footballespana_) March 16, 2023

وتحدث كارلو عن ركلة الجزاء التي كانت ستمنح لفريقه في الدقيقة 92 وقال: "متفقان على أنها لم تكن لمسة يد، تحدثنا عما حدث في مباراة السيتي ولايبزيغ، ركلة الجزاء على لايبزيغ كانت جنونا. يجب توخي الحذر لأن هذه ليست كرة قدم. الحصول على ركلة جزاء كهذه في دوري الأبطال".

🎥 - Watch and enjoy..

Historical player Erling Haaland, the round of 16 of the Champions League!



- (5) goals in one match, date ⭐️ “Manchester City”

pic.twitter.com/BkmrzGB0Zw — 1‏OZZiil_11 (@Abu_Ahmad1413) March 14, 2023

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ومنح السيتي ركلة جزاء مشكوك في صحتها افتتح بها لاعبه إرلينغ هالاند التسجيل ضد لايبزيغ في اللقاء المنتهي بفوزهم 7-0.

وواصل المدرب الإيطالي حديثه عن ركلة جزاء السيتي "لا أعتقد أن أحدا لاحظها في الملعب، ولا حتى بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) طالب بركلة جزاء".

المصدر: "وكالات"