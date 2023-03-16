 
مباشر
عاجل
الأسد: الولايات المتحدة لم تعد تنظر إلى نفسها على أنها قطب مهيمن

ما الحديث الذي دار بين مدربي ريال مدريد وليفربول؟!

الرياضة

ما الحديث الذي دار بين مدربي ريال مدريد وليفربول؟!
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uxxq

أثار الحوار الذي دار بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، والألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول عقب مباراتهما أمس الأربعاء، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الفضول لمعرفة فحواه.

وأقصى ريال مدريد، ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز عليه 1-0 في الإياب و5-2 في الذهاب.

وكشف أنشيلوتي عن الحديث الذي دار والذي لم تكن له صلة بالمباراة بل بمواجهة سابقة بين مانشستر سيتي ولايبزيغ في المسابقة القارية والتي جرت مساء الثلاثاء وتفوق فيها السيتي بسباعية نظيفة.

وتحدث كارلو عن ركلة الجزاء التي كانت ستمنح لفريقه في الدقيقة 92 وقال: "متفقان على أنها لم تكن لمسة يد، تحدثنا عما حدث في مباراة السيتي ولايبزيغ، ركلة الجزاء على لايبزيغ كانت جنونا. يجب توخي الحذر لأن هذه ليست كرة قدم. الحصول على ركلة جزاء كهذه في دوري الأبطال".

إقرأ المزيد
بعد إثارته للقلق.. بنزيما يحسم موقفه من الكلاسيكو
بعد إثارته للقلق.. بنزيما يحسم موقفه من الكلاسيكو

ومنح السيتي ركلة جزاء مشكوك في صحتها افتتح بها لاعبه إرلينغ هالاند التسجيل ضد لايبزيغ في اللقاء المنتهي بفوزهم 7-0.

وواصل المدرب الإيطالي حديثه عن ركلة جزاء السيتي "لا أعتقد أن أحدا لاحظها في الملعب، ولا حتى بيب غوارديولا (مدرب مانشستر سيتي) طالب بركلة جزاء".

المصدر: "وكالات"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء حصري مع قناة RT في موسكو