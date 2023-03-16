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الكشف عن هوية حكم الكلاسيكو الإسباني

الرياضة

الكشف عن هوية حكم الكلاسيكو الإسباني
Legion-Media
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تتجه الأنظار الأحد المقبل إلى مواجهة الكلاسيكو المرتقبة بين برشلونة وريال مدريد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني "الليغا".

وتقرر أن يدير الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا، من لجنة حكام إقليم الباسك مباراة الكلاسيكو التي تقام على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

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شعار روزاليا على قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد
شعار روزاليا على قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

ويقام الكلاسيكو في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي و23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وأما المسؤول عن تقنية التحكيم بالفيديو سيكون سيزار سوتو جرادو.

وهذا الكلاسيكو الثالث الذي يديره بينجويتشيا، البالغ 37 عاما، لكنه الأول في الليغا، حيث كانت المباراتان السابقتان في كأس السوبر الإسباني.

وكان أول لقاء في 13 أغسطس 2017، عندما فاز الريال في كامب نو (1-3)، أما الثاني فكان هذا الموسم في 15 يناير الماضي بالنهائي الذي أقيم في السعودية وفاز به البرسا (3-1).

المصدر: "وكالات"

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