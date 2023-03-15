شعار روزاليا على قميص برشلونة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد

أعلن نادي برشلونة الأربعاء، أن قميص الفريق الأول لكرة القدم في مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، سيحمل شعار المطربة الإسبانية روزاليا.

وسبق للبرسا وضع شعار البومة الشهير للمغني دريك، خلال كلاسيكو الدور الأول، والذي فاز به الملكي بنتيجة (3-1).

وأوضح النادي الكتالوني من خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن قميصه سيتم وضع عليه شعار المطربة روزاليا، في المباراة المقرر إقامتها يوم 19 مارس الجاري على ملعب "كامب نو" ضمن الجولة الـ26 من مسابقة الدوري الإسباني.

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وجاء اختيار شكل الشعار من ألبوم روزاليا "موتومامي"، وتعد المطربة من أشهر المطربات في إسبانيا وحصدت جائزتي غرامي و8 جوائز غرامي لاتينية وتم اختيارها مرتين في قائمة النساء الأكثر تأثيرا في العالم.

وبدأت شراكة البارسا مع منصة سبوتيفاي في يونيو الماضي وتنص على رعاية القميص لـ4 سنوات، علاوة على قميص فريق الأكاديمية، وتم إعادة تسمية الملعب ليكون "سبوتيفاي كامب نو".