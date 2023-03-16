رسميا.. إنفانتينو يحافظ على رئاسة "الفيفا" بالتزكية

أعيد انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، حتى عام 2027.

وتم انتخاب رئيس الفيفا في المؤتمر الـ73 للمنظمة في كيغالي (رواندا).

وكان إنفانتينو المرشح الوحيد لهذا المنصب، ولم يتم إجراء تصويت، حيث أيد المندوبون إعادة الانتخاب بالتصفيق.

Gianni Infantino has been elected FIFA President for the 2023-2027 term of office by acclamation.#FIFACongresspic.twitter.com/akzQV0IMNO — FIFA (@FIFAcom) March 16, 2023

وتستمر فترة ولاية إنفانتينو البالغ 53 عاما والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر حتى عام 2027.

وترأس إنفانتينو الذي يحمل الجنسية السويسرية والإيطالية، الفيفا في 26 فبراير 2016 بعد فضيحة فساد في المنظمة والاستقالة المبكرة لرئيسها السابق جوزيف بلاتر من منصبه.

وفي يونيو 2019، تم انتخاب إنفانتينو لولاية ثانية، وأجريت الانتخابات دون بديل.

وقبل تعيينه رئيسا للفيفا، شغل إنفانتينو منصب الأمين العام للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.

كما عمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشوؤن القانونية، ثم أمينا عاما موقتا مع الاشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيرا أمينا عاما منذ أكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.

المصدر:RT