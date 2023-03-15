نابولي يسطر التاريخ على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"

تأهل نادي نابولي لأول مرة في تاريخه إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب ضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، بفوزه عليه (3-0) في مباراة الاياب مساء يوم الأربعاء.

وسجل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين هدفين متتاليين للفريق الإيطالي في الدقيقتين (45، 53) على الترتيب.

ومن ثم اختتم اللاعب البولندي بيوتر زيلينسكي ثلاثية أصحاب الأرض من ضربة جزاء بحلول الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

وكرر نابولي بذلك فوزه على آينتراخت فرانكفورت، بعد التغلب عليه في عقر داره بهدفين من دون رد، في مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي، ليصل لأول مرة في تاريخه، إلى دور الثمانية الكبار "للتشامبيونز ليغ".

المصدر: RT