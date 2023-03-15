دوري الأبطال.. نابولي المتألق لتأكيد تفوقه على آينتراخت فرانكفورت

يحتضن ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" مساء اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين نابولي الإيطالي وضيفه آينتراخت فرانكفورت الألماني، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي الإنجليزي أنتوني تايلور (44 عاما) صفارة بداية هذه المباراة الهامة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

وسيبدأ الإيطالي المخضرم لوتشيانو سباليتي (64 عاما)، المدير الفني لنادي نابولي، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الألماني:

1- أليكس ميريت

22- جيوفاني دي لورينزو

13- أمير رحماني

3- مين جاي كيم

6- ماريو روي

99- أندري زامبو أنغويسا

68- ستانيسلاف لوبتكا

20- بيوتر زيلينسكي

21- ماتيو بوليتانو

9- فيكتور أوسيمين

77- خفيتشا كفاراتسخيليا.

بينما اختار النمساوي أوليفر غلاسنر (48 عاما)، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة الفريق الإيطالي:

1- كيفن تراب

2- إيفان نديكا

8- جبريل سو

15- دايتشي كامادا

17- سباستيان رود

19- رفائيل بوري

24- أوريليو بوتا

25- كريستوفر لينز

27- ماريو غوتزه

35- توتا

36- أنسجار كناوف.

وأصبح فريق نابولي قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ"، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت في عقر داره بهدفين نظيفين، في مباراة الذهاب التي جرت بينهما مساء يوم الثلاثاء 21 فبراير الماضي.

المصدر: RT