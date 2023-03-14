بلاتيني يكشف موقفه من تولي منصب رئيس الاتحاد الفرنسي

أكد نجم المنتخب الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، أنه لا يرغب في تولي أي منصب في الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وتردد اسم ميشال بلاتيني لقيادة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بعد أن قدم الرئيس السابق نويل لوغريت استقالته، قبل أسبوعين من الآن، بسبب ملاحقته بتهم التحرش الجنسي والأخلاقي.

وقال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في تصريحات لإذاعة "RMC" سبورت الفرنسية: "قلت عندما تمت تبرئتي في سويسرا، إنني لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم مرة أخرى”.

وأضاف اسطورة الكرة الفرنسية: "لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم، والاتحاد الفرنسي هو جزء من سلطات كرة القدم، لذا لن أعود إلى كرة القدم أو إلى الاتحاد الفرنسي”.

وتابع بلاتيني: "ليست لدي رغبة في فعل ذلك، لقد أعطيت ما يكفي، كنت نائبا لرئيس الاتحاد الفرنسي قبل 30 عاما، وهذا كاف”.

وكانت العدالة السويسرية قد برأت بلاتيني من تهم احتيال في شهر يوليو الماضي، وأكد وقتها أنه "لن يعود لتولي مسؤوليات في هيئات كرة القدم".

المصدر: وسائل إعلام