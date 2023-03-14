بلاتيني يقطع على نفسه عهدا في حال تولى زيدان تدريب البرازيل

أعرب أسطورة كرة القدم الفرنسية، ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تمنياته برؤية مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدربا لمنتخب البرازيل.

ويثير مستقبل زين الدين زيدان التدريبي الكثير من الجدل، خاصة وأن "زيزو" لم يشرف على تدريب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني في صيف 2021.

وكان زيدان ينتظر فرصة تدريب منتخب فرنسا بعد كأس العالم "قطر 2022"، لكن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم صدمه بعد تجديد عقد ديدييه ديشامب لقيادة منتخب "الديوك" حتى عام 2026.

وقال بلاتيني في تصريحات لإذاعة "RMC" سبورت الفرنسية: "من الرائع أن يكون مدرب فرنسي على رأس القيادة الفنية للبرازيل، موطن كرة القدم".

وأضاف النجم الفرنسي الفائز بلقب بطل "يورو 1984": "حينها سأذهب إلى البرازيل لمتابعة تدريبات زيدان، ومباريات البرازيل في ملعب ماراكانا وكل الملاعب".

كما تطرق بلاتيني للحديث عن مدرب "الديوك"، ديديه ديشامب، قائلا: "منتخب فرنسا يؤدي بشكل جيد، واللاعبون يستمتعون بما يقدمونه".

وختم النجم الفرنسي: "لا أرى مبررا لاستبدال ديشامب بمدرب آخر، إلا إذا أراد ديديه الرحيل".

ويقود ديشامب منتخب فرنسا منذ صيف 2012، وقام بتجديد عقده مؤخرا حتى صيف 2026، علما بأنه قاد "الديوك" للتتويج بلقب بطل كأس العالم "روسيا 2018"، والمركز الثاني مونديال قطر 2022، و"يورو 2016".

المصدر: وسائل إعلام