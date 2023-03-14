رسميا.. تغيير نظام السوبر الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي، الاثنين، الشكل الجديد لبطولة كأس السوبر الإيطالي بكرة القدم، لتقام بنفس طريقة السوبر الإسباني.

وكانت رابطة الليغا أقرت استخدام نظام الفرق الأربعة للمشاركة بالسوبر بداية من عام 2020.

وأشارت رابطة الدوري الإيطالي في بيان رسمي إلى أنها وافقت على تغيير شكل مسابقة السوبر وذلك اعتبارا من العام المقبل 2024.

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وأضافت أن البطولة بشكلها الجديد ستقام من 4 فرق، حيث سيشارك بطل الدوري ووصيفه بالإضافة إلى الفريقين المتأهلين لنهائي كأس إيطاليا.

ونوهت إلى أن النسختين المقبلتين ستقامان في السعودية، بالنظام الجديد.

وأقيمت ثلاث من آخر خمس نسخ من البطولة في السعودية مقابل إجمالي 21 مليون يورو (22.52 مليون دولار).

وأوضح مسؤول في الرابطة أن العقد الجديد يضمن الحصول على 23 مليون يورو في حالة إقامة البطولة بمشاركة أربعة فرق.

يشار إلى أن إنتر هو بطل النسخة الأخيرة من مسابقة السوبر، بعدما فاز على غريمه التقليدي ميلان بنتيجة (3-0) في المباراة التي أقيمت بالرياض، خلال شهر يناير الماضي.

المصدر: "وكالات"