بالفيديو.. عرض ليزري مذهل لم يسبق له مثيل في الدوري الروسي

حددت مواجهة كراسنودار ودينامو أمس الأحد، اتجاها جديدا للعروض التي تسبق انطلاقة المباراة في كرة القدم الروسية.

وتم تقديم عرض ليزري عالمي في ملعب كراسنودار، لم يسبق تقديم عرض مشابه في الدوري الروسي.

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وقام أحد مشجعي نادي كراسنودار، المدون يوري رودريغيز بتصوير عرض الليزر.

يذكر أن المباراة انتهت بنتيجة 3-1 لصالح فريق كراسنودار، ليحتل المركز السادس في ترتيب فرق الدوري الروسي.

وفي الجولة القادمة يوم 18 مارس، سيلعب كراسنودار في موسكو أمام لوكوموتيف.

المصدر: RT