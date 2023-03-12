ريال مدريد يعلن عن إجراءاته بشأن قضية "فساد برشلونة"

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أنه سيظهر في قضية فساد التحكيم المتعلقة بغريمه برشلونة "طرفا متضررا" فور استئناف الإجراءات.

واتهم القضاء الإسباني الجمعة برشلونة ورئيسَيه السابقين ساندرو روسيل وجوزيب بارتوميو والمسؤول التحكيمي السابق خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا بـ"الفساد"، "إساءة الأمانة" و"تزوير سجلات تجارية" في قضية الدفعات المالية المشبوهة من النادي الكتالوني لنيغريرا.

وجاء في بيان للنادي الملكي الأحد "يود ريال مدريد أن يعرب عن قلقه البالغ من خطورة الوقائع ويؤكد ثقته في النظام القضائي. اتفق النادي، دفاعا عن حقوقه المشروعة، على الظهور أمام المحكمة عندما يفتح القاضي القضية أمام الأطراف المتضررة".

وتستهدف ملاحقات النيابة العامة في برشلونة، النادي الكتالوني بصفته المعنوية بالإضافة إلى روسيل وبارتوميو وشخصين آخرين في فريق الأخير.

وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.

وأشارت النيابة العامة إلى أن النادي الكتالوني دفع ما مجموعه أكثر من 7.3 ملايين يورو لنيغريرا بين عامي 1994 و2018.

ووفقا لبرشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات، تم دفع المال لنيغريرا لتقديم المشورة للنادي بشأن مسائل التحكيم. لكن القضاء الإسباني يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون استخدمت من أجل تقديم رشوة للحكام.

المصدر: أ ف ب