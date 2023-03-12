دورة إنديان ويلز.. ألكاراس وشفيونتيك وأنس العائدة إلى الدور الثالث

بلغ كل من الإسباني كارلوس ألكاراس، والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب، والتونسية أنس جابر العائدة إلى المنافسات، الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للتنس يوم الأحد.

وتفوق ألكاراس المصنف ثانيا عالميا، على الأسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-3، 6-3 في ساعة و16 دقيقة.

ويطمح الإسباني للعودة إلى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الغائب عن الدورة الأمريكية لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

ولدى السيدات، بلغت شفيونتيك المصنفة أولى عالميا الدور الثالث باكتساحها الأمريكية كلير ليو 6-0، 6-1 في 65 دقيقة.

وتطمح البولندية في أن تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-الأمريكية مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

وكللت التونسية أنس، الرابعة عالميا، عودتها إلى المنافسات بفوزها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4، 6-1.

وغابت أنس قرابة الشهر عن الملاعب منذ مشاركتها في أستراليا المفتوحة عندما خرجت من الدور الثاني لخضوعها لجراحة طفيفة في ركبتها.

وتلتقي النجمة التونسية تاليا مع التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا الفائزة على مواطنتها ماري بوزكوفا 6-1، 6-1.

المصدر: وكالات