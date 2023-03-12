مبابي يثير ضجة واسعة بتصرف غير رياضي مع لاعب جزائري (فيديو)

أثار نجم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، جدلا واسعا خلال مباراة فريقه ضد بريست (2-1)، أمس السبت، في الدوري الفرنسي.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصورا لتصرف غير رياضي للنجم الفرنسي في حق لاعب نادي بريست، الجزائري حارس بلقبلة.

L’impunité de Mbappé qui aurait dû prendre 2 rouges sur les 4 derniers matchs, comme l’impression que la LFP veut lui donner envie de rester en Ligue 1 avec ces cadeaux 🎁 pic.twitter.com/eKt7XdPMaB — 𝙕𝙮𝙧𝙩𝙚𝙠 (@ZyPayet) March 11, 2023

ففي الدقيقة 85، حاول مبابي استخلاص الكرة من بلقبلة، لكن الأخير غطى عليها بشكل جيد ليقوم المهاجم الفرنسي بضربه من الخلف.

A gauche mbappe psg (rappel à l'ordre carton jaune)



A droite tavares om ( rouge direct et 3 match de suspension) pic.twitter.com/K1EOP8FLuA — 💙🤍Ⓜ️ (@nzo6zero) March 11, 2023

Kylian Mbappé aurait-il mérité un rouge selon-vous ? pic.twitter.com/OAZEzCW8cU — BeFootball (@_BeFootball) March 11, 2023

وعندما سقط اللاعب الجزائري أمسك بقدم مبابي اعتراضا على ضربه من الخلف، ليقوم المهاجم الفرنسي بركله مرة أخرى أمام أعين الحكم.

Kylian Mbappé aurait-il dû être expulsé pour ce vilain geste face à Brest ? 🤔#SB29PSG#Ligue1UberEatspic.twitter.com/YVS56HLNR8 — Foot Mercato (@footmercato) March 12, 2023

وتغاضى الحكم عن طرد نجم سان جيرمان، واكتفى بتوجيه بطاقة صفراء له، كما قام بإنذار بلقبلة في قرار زاد من غضب لاعبي بريست الذين اعترضوا بشدة.

وبعد أن نجا من الطرد، نجح مبابي في تسجيل هدف "قاتل" ليمنح سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب بريست بنتيجة 2-1.

المصدر: مواقع التواصل