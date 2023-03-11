الدوري الروسي.. سبارتاك يهزم فاكيل ويعزز موقعه في مركز الوصافة

تغلب نادي سبارتاك موسكو على ضيفه فاكيل فورونيج 3-2 في مباراة جمعتهما يوم السبت، في إطار الجولة 19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الهولندي كوينسي بروميس، باب التسجيل لسبارتاك في الدقيقة 18، ثم عاد نفس اللاعب في الدقيقة 41 لمضاعفة النتيجة.

وفي الدقيقة 43، سجل فاكيل هدف تقليص الفارق عن طريق خايزير أباييف، ثم أدرك له ريد ربيع هدف التعادل 2-2 من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل كريستوفر مارتينز بيريرا هدف الفوز لسبارتاك في الدقيقة 87.

ورفع فريق العاصمة رصيده إلى 40 نقطة ليعزز موقعه في وصافة الدوري، خلف زينيت بطرسبورغ المتصدر بـ45 نقطة.

أما فاكيل، فقد تجمد رصيده عند 14 نقطة ويحتل المركز الـ14.

المصدر:sport-interfax.r