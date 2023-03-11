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صلاح يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي

الرياضة

صلاح يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي
AFP
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حقق النجم المصري محمد صلاح، رقما مميزا بعد مشاركته أساسيا في المباراة التي تجمع الآن فريقه ليفربول ضد مضيفه بورنموث لحساب الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح وصل إلى خوض 200 مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 194 مباراة بقميص ليفربول، بالإضافة إلى خوضه ست مباريات أخرى مع فريقه السابق تشيلسي.

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح بات عاشر لاعب إفريقي فقط يحقق هذا الإنجاز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح، انضم إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي في صفقة قاربت مبلغ الـ45 مليون يورو.

وأصبح النجم المصري الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 129 هدفا.

المصدر: "سكواكا"

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