صلاح يحقق رقما مميزا في الدوري الإنجليزي

حقق النجم المصري محمد صلاح، رقما مميزا بعد مشاركته أساسيا في المباراة التي تجمع الآن فريقه ليفربول ضد مضيفه بورنموث لحساب الجولة 27 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت شبكة "سكواكا" لإحصائيات كرة القدم، أن صلاح وصل إلى خوض 200 مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 194 مباراة بقميص ليفربول، بالإضافة إلى خوضه ست مباريات أخرى مع فريقه السابق تشيلسي.

Mohamed Salah is about to make his 200th start in the Premier League:



🔴 Liverpool: 194

🔵 Chelsea: 6



He's only the 10th African player to do so. 👑 pic.twitter.com/w7JavzhizL — Squawka (@Squawka) March 11, 2023

وأشارت الشبكة إلى أن صلاح بات عاشر لاعب إفريقي فقط يحقق هذا الإنجاز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح، انضم إلى ليفربول عام 2017 قادما من روما الإيطالي في صفقة قاربت مبلغ الـ45 مليون يورو.

وأصبح النجم المصري الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 129 هدفا.

المصدر: "سكواكا"