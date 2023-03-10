الترجي التونسي يعلن إيجابية عينة المنشطات للاعبه دقدوق

أصدر الترجي التونسي بيانا أكد فيه ثبوت تعاطي لاعبه حسام دقدوق للمنشطات، في مباراة المريخ السوداني بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا.

وقال الترجي في بيانه الذي نشره عبر صفحته على "فيسبوك": "تلقت إدارة النادي مكتوبا رسميا من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مفاده أن تحليل تناول المنشطات الذي تم إجراؤه على حسام دقدوق بعد مباراة الجولة الأولى ضد المريخ السوداني كان إيجابيا".

وكان الترجي فاز على المريخ بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في تونس في 11 فبراير الماضي.

ومن المنتظر أن يمنع دقدوق من ممارسة أي نشاط رياضي لفترة طويلة، بجانب معاقبته ماليا.

وذكرت تقارير تونسية، أن الترجي سيكون بمقدوره فسخ تعاقده مع دقدوق من جانب واحد دون تبعات قانونية في حال تأكد أن اللاعب هو المخطئ وتناول مواد محظورة دون علم طبيب الترجي.

المصدر: RT +وكالات