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بالفيديو.. قارئ الشفاه يفضح راموس

الرياضة

بالفيديو.. قارئ الشفاه يفضح راموس
AFP
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يواجه الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، موجة غضب شديدة، عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بايرن ميونخ.

وأطاح بايرن بضيفه باريس سان جيرمان مبكرا من دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه بهدفين دون رد، الأربعاء الماضي، في إياب الدور ثمن النهائي للمسابقة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله في الصحف العالمية مؤخرا، يظهر راموس وهو يشتم باريس سان جيرمان واليوم الذي نشأ فيه بألفاظ بذيئة، بعد انتهاء مباراة فريقه مع بايرن ميونخ.

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وخرج المدافع الإسباني سريعا ليدافع عن نفسه، إذ كتب عبر حسابه على "تويتر": "عادة لا أتطرق لهذه المواضيع، لكنني لا أريد الاعتراف بشيء لم يحدث".

وأضاف: "في الفيديو المزعوم لم أنطق كلمة (باريس) أبدا.. كنت أطلق صوتا يدل على خيبة الأمل، وهو معتاد في كرة القدم.. نحن لا نخترع ولا نبحث عن شيء غير موجود".

وكان البايرن فاز بمباراة الذهاب أيضا في باريس بهدف دون رد، ليحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي بتفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3-0.

وهي المرة الثانية تواليا التي يخرج فريق العاصمة الفرنسية من الدور ثمن النهائي بعد سقوطه أمام ريال مدريد الاسباني الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي الجمعة المقبل.

المصدر: RT+ وسائل إعلام

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