بايرن ميونخ ينهي مشوار سان جيرمان مبكرا في دوري الأبطال

أطاح نادي بايرن ميونخ بضيفه باريس سان جيرمان مبكرا من دوري أبطال أوروبا، بفوزه عليه بهدفين دون رد، يوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل ثنائية بايرن، الكاميروني إيريك تشوبو موتينغ والألماني سيرجي غنابري في الدقيقتين 61 و89.

وكان البايرن فاز بمباراة الذهاب أيضا في باريس بهدف دون رد، ليحجز بطاقة العبور للدور ربع النهائي بتفوقه في مجموع المباراتين بنتيجة 3-0.

وهي المرة الثانية تواليا التي يخرج فريق العاصمة الفرنسية من الدور ثمن النهائي بعد سقوطه أمام ريال مدريد الاسباني الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تسحب قرعة الدور ربع النهائي الجمعة المقبل.

المصدر: RT