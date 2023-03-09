 
مباشر

4 متنافسين على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

الرياضة

4 متنافسين على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uw1u

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأربعاء، قائمة المرشحين لجائزة "لاعب الأسبوع" في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد هذا الأسبوع 4 مباريات، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، تأهل من خلالها كل من ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ وبنفيكا إلى ربع النهائي. 
المرشحون لنيل الجائزة،هم:

إقرأ المزيد
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يتخلص من عقدة توتنهام ويبلغ ربع النهائي لأول مرة منذ عقد
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يتخلص من عقدة توتنهام ويبلغ ربع النهائي لأول مرة منذ عقد

- فيكايو توموري، مدافع ميلان، الذي ساهم في تأهل "الروسونيري" إلى ربع النهائي بشباك نظيفة على حساب توتنهام هوتسبير.

- رافا سيلفا، نجم بنفيكا، الذي سجل هدفا ولديه 3 محاولات على المرمى خلال فوز الفريق البرتغالي على كلوب بروغ بنتيجة 5-1.

- مارك كوكوريلا، ظهير تشيلسي، الذي ساهم في فوز البلوز على بوروسيا دورتموند، بهدفين دون رد.

- توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، الذي قاد الفريق البافاري لإسقاط باريس سان جيرمان بهدفين دون رد. 

المصدر: وسائل إعلام+ChampionsLeague

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا