دوري أبطال أوروبا.. ميلان يتخلص من عقدة توتنهام ويبلغ ربع النهائي لأول مرة منذ عقد

تخلص ميلان من عقدته أمام مضيفه توتنهام وبلغ ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2012 بالتعادل معه بدون أهداف الأربعاء في إياب ثمن النهائي.

وبفضل الهدف الذي سجله الإسباني إبراهيم دياس في مباراة الذهاب في "سان سيرو" حيث فاز ميلان على توتنهام بهدف دون رد، فك الفريق الإيطالي عقدته أمام نظيره الإنجليزي الذي خرج منتصرا من المواجهتين اللتين جمعتا الفريقين، أولهما موسم 1971-1972 في نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (2-1 و1-1)، ثم في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2010-2011 (1-0 على أرض ميلان وصفر-صفر في لندن).

وبلغ ميلان ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012 حين تخلص في ثمن النهائي من الفريق اللندني الآخر أرسنال بالفوز ذهابا 4-0 والخسارة إيابا 0-3، قبل أن ينتهي المشوار على يد برشلونة الإسباني.

أما توتنهام الذي أكمل الدقائق الأخيرة من مباراة اليوم بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه الأرجنتيني كريستيان روميرو، ففشل في تكرار سيناريو مشاركته الأولى في المسابقة موسم 1961-1962 حين انتهى مشواره عند دور الأربعة على يد بنفيكا البرتغالي، ثم موسم 2010-2011 حين ودع على يد ريال مدريد الإسباني، وموسم 2018-2019 حين بلغ النهائي قبل الخسارة على يد مواطنه ليفربول.

المصدر: وكالات