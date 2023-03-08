بجوائز ضخمة.. اتحاد الطائرة السعودي يعلن إقامة أول دوري للسيدات

أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، إقامة أول دوري سعودي للسيدات تشارك فيه الأندية السعودية الرسمية بجوائز مالية ضخمة مطلع شهر مايو المقبل.

وأكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة الكرة الطائرة النسائية، أحلام العمري، أن الدوري سيكون الانطلاقة الحقيقية للكرة الطائرة النسائية التي تجد الدعم الكبير من القيادة الرياضية ومن مجلس إدارة الاتحاد.

وأشارت إلى أن الجوائز المالية الضخمة المرصودة ستدفع الأندية لتسجيل اللعبة بشكل رسمي تمهيدا لدخول الطائرة النسائية في إستراتيجية دعم الأندية المقبلة.

وأوضحت العمري: "الطائرة النسائية تجد دعم وحرص واهتمام رئيس الاتحاد (السعودي للكرة الطائرة) الدكتور خالد الزغيبي من خلال اعتماد جميع برامج وأنشطة اللجنة النسائية والمشاركات الخارجية".

وأضافت: "الدوري سيكون نقلة نوعية للرياضة النسائية حيث الجوائز المالية والتنظيم".

وطالبت العمري جميع الأندية بسرعة تسجيل اللعبة بشكل رسمي في منصة وزارة الرياضة في موعد أقصاه 22 أبريل المقبل حتى تتمكن من المشاركة في الدوري.

المصدر: سبق