أرسنال يتلقى دفعة قوية قبل خوضه مباريات هامة محليا وقاريا

أعلن نادي أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عودة مهاجمه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس إلى التمارين الكاملة بعد غيابه أربعة أشهر إثر إصابة قوية في ركبته.

وخضع جيزوس (25 عاما)، لجراحة بعد تعرضه لإصابة في نوفمبر الماضي، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

Gabriel Jesus on his first full training session today — important news for Arsenal ⚪️🔴🇧🇷 #AFC



🎥 @footballdailypic.twitter.com/Zpx4NSWqjg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2023

وقال نادي أرسنال يوم الأربعاء في بيان: "لحسن الحظ، أوشك طريقه الطويل نحو التعافي إلى نهايته، بعد مشاركته اليوم في التمارين قبل رحلتنا إلى لشبونة" لمواجهة سبورتينغ البرتغالي، غدا الخميس في ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وفيما لا يتوقع عودة المهاجم الدولي البرازيلي إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية المقبلة، سيعاني المدرب الإسباني لنادي أرسنال، ميكل أرتيتا، الخميس من غياب مدافعه الاسكتلندي كيران تيرني بسبب المرض، والمهاجمين إدي نكيتياه والبلجيكي لياندرو تروسار بسبب الإصابة.

ويتصدر أرسنال مجموعته في الدوري الأوروبي، ويعد من المرشحين لإحراز اللقب إلى جانب مواطنه مانشستر يونايتد ويوفنتوس الإيطالي.

محليا، يتصدر أرسنال مسابقة الدوري بفارق خمس نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي قبل 12 مرحلة على ختام "البرميرليغ"، وهو يبحث عن لقبه الأول منذ 2004 في إبان حقبة مدربه الأسطوري، الفرنسي أرسين فينغر.

المصدر: وكالات