بدون حائط والحارس خارج المرمى.. فريق بولندي يبتكر أغرب طريقة للتصدي للركلات الحرة (فيديو)

نشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فيديو من إحدى مباريات الهواة في بولندا، يظهر طريقة غريبة وغير معتادة في ملاعب كرة القدم للتصدي لركلة حرة مباشرة قريبة من منطقة الجزاء.

وإن كانت معظم أندية كرة القدم في العالم تفضل وضع مجموعة من اللاعبين على شكل حائط أمام الحارس للدفاع عن مرماها عند احتساب ركلة حرة مباشرة، فإن فريقا في دوري الهواة في بولندا، عكس هذه الطريقة، حيث تقدم الحارس إلى الأمام ووقف مباشرة أمام مسدد الركلة، بينما عاد أغلب زملائه إلى الخلف ووقفوا على مشارف خط مرماهم.

وسددت ضربة الخطأ مباشرة نحو المرمى، وتجاوزت الحارس لكن أحد المدافعين تصدى لها ببراعة برأسه ليمنعها من دخول الشباك.

وعلى الرغم من أن الفكرة سارت في النهاية بشكل جيد بالنسبة لهذا الفريق البولندي، فإن كل شيء يشير إلى أن الفريق قد لا يحاول تكرار مجددا هذه الطريقة في التصدي للركلات الحرة القريبة من منطقة مرماه، وذلك بسبب خطورتها وعدم فعاليتها.

المصدر: "ماركا"