دوري أبطال أوروبا.. تشيلسي إلى ربع النهائي على حساب دورتموند

بلغ تشيلسي الإنجليزي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني 2-0 إيابا الثلاثاء، معوضا خسارته 0-1 ذهابا.

ويدين تشيلسي بتأهله إلى رحيم سترلينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 43، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتس الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 53.

وحال هذا التأهل دون تسريع رحيل مدرب "البلوز" غراهام بوتر، خصوصا أن تشيلسي الذي أنفق 600 مليون دولار في سوق الانتقالات لتدعيم صفوفه لم يحقق سوى 4 انتصارات في آخر 17 مباراة ضمن كافة المسابقات.

وأقصي فريق غرب لندن من مسابقتي الكأس المحليتين ويتقهقر في المركز العاشر في ترتيب الدوري المحلي.

وسيتعرف تشيلسي على منافسه في ربع نهائي دوري الأبطال من خلال القرعة التي ستجرى الأسبوع المقبل بعد إسدال الستار على مباريات الدور ثمن النهائي.

المصدر: وكالات