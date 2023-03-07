الدوري الفرنسي.. استقالة مدرب أنجيه بوحزامة على خلفية تصريحات غير لائقة

استقال مدرب أنجيه عبد العزيز بوحزامة من مهامه على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه، دعما للاعب ملاحق قانونيا بسبب لمسه شابة، حسبما أفاد النادي الفرنسي الثلاثاء.

وأشار أنجيه في بيان "أمام ضغوط إعلامية وحفاظا على صورة النادي وهدوء غرفة تبديل الملابس، أعلن (المدرب المغربي الأصل والفرنسي الجنسية) عبد العزيز بوحزامة للرئيس (الجزائري الأصل) سعيد شعبان أنه قرر التخلي عن منصبه".

ولم ترد أي تفاصيل على الفور بشأن هوية المدرب الذي سيخلف بوحزامة، في حين يستقبل أنجيه، متذيل دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و20 هزيمة ولم يذق طعم الفوز منذ سبتمبر الماضي، تولوز الأحد.

ووجد بوحزامة، الذي تم انتقاده سابقا لعدم قدرته على تحقيق نتائج جيدة وفشله في قيادة أنجيه إلى منطقة الأمان، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد الكشف عن محادثة قبل مباراة أنجيه الأخيرة التي خسرها أمام مونبلييه بخماسية نظيفة في المرحلة 26، يتطلع خلالها إلى إعادة الثقة لمدافعه الدولي الجزائري إلياس شتي (28 عاما).

وأشرك بوحزامة مدافعه أساسيا للمرة الثالثة فقط هذا الموسم، عندما كشفت الصحافة المحلية خلال الأسبوع أن شتي أقر بلمس امرأة شابة خلال حفلة في ملهى ليلي وأنه سيحاكم في أبريل المقبل.

وقال بوحزامة دفاعا عن لاعبه "هذا ليس سيئا، لقد لمسنا جميعا فتيات"، حسب عدة مصادر نقلا عن صحيفتي "أويست فرانس" و"ليكيب".

وأدان أنجيه "بلا تحفظ الكلمات التي قيلت خلال الحديث، حتى لو بدت (أكثر) حماقة من نية التقليل من شأن كلمة جنسية"، مؤكدا أن بوحزامة قد اعتذر "لزملائه، خاصة النساء منهم".

المصدر: وكالات