على صدى انتقادات فوز الإسرائيلية.. الاتحاد الدولي للجمباز يوقف مدربة نجوم الجمباز الإيقاعي الروسي

قرر الاتحاد الدولي للجمباز تعليق عمل رئيسة الاتحاد الروسي للجمباز الإيقاعي والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي إيرينا فينر لمدة عامين.

ولن يسمح لفينر بالمشاركة في المسابقات الدولية بأي صفة، بما في ذلك العمل كمدرب.

وتم اتخاذ القرار بعد نتائج الإجراءات المتعلقة بتصريحات فينر عقب نتائج أولمبياد طوكيو 2021، والتي انتقدت فيها قضاة الألعاب الصيفية بحق عشرات الرياضيين الروس في مسابقات الفردي والفرق بالألعاب الأولمبية، حيث ترك الروس بدون ميداليات ذهبية لأول مرة منذ سنوات عديدة.

واعتبرت تصريحات فينر البالغة 74 عاما على أنها "مسيئة وتنتهك قواعد الاتحاد الدولي للجمباز".

وستبدأ فترة التعليق من لحظة رفع العقوبات المفروضة على الجمباز الروسي بسبب الوضع في أوكرانيا.

يذكر أن "الفضيحة التحكيمية" التي أثارت الجدل، كانت عندما حصدت الإسرائيلية لينوي أشرم الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2021، على الرغم من أنها أسقطت الشريط خلال تقديم عرضها، فيما حصلت منافستها الروسية، دينا أفرينا، على الميدالية الفضية، التي قدمت أداء نظيفا خاليا من الأخطاء، متأخرة بفارق 0.150 نقطة.

وقدم الجانب الروسي وقتها احتجاجا على الأداء التحكيمي في نهائي الجمباز الإيقاعي الفردي للسيدات في أولمبياد طوكيو، لكن الطعن الروسي بالنتيجة قوبل بالرفض.

المصدر: RT