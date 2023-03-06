الترجي يتدرب في ملعب بفندق إقامته بسبب سوء أرضية ملعب برج العرب

قرر الجهاز الفني للترجي التونسي، إلغاء الحصة التدريبية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الاثنين على ملعب مباراته المرتقبة غدا الثلاثاء ضد الزمالك المصري ضمن دوري أبطال إفريقيا.

ويأتي قرار الإطار الفني للترجي بعد معاينة ملعب برج العرب، حيث بدت الأرضية سيئة، مما جعل المدرب نبيل معلول يقرر خوض الحصة التدريبية الأخيرة مساء اليوم في ملعب بنزل إقامة الفريق في الإسكندرية.

وتسبق الحصة التدريبية الأخيرة للترجي الرياضي ندوة صحفية بحضور المدرب نبيل معلول واللاعب حسام دقدوق في قاعة الندوات الصحفية في ملعب برج العرب، علما بأن الملعب سيحتضن مساء اليوم مباراة بين المصري البورسعيدي و نادي طلائع الجيش ضمن الجولة 21 من الدوري المحلي، قبل استقباله مباراة الزمالك والترجي غدا لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويحتل الزمالك المركز الأخير في المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، برصيد نقطة واحدة، ويتطلع لأول انتصار ورد الدين للترجي الذي فاز عليه ذهابا بهدفين دون رد.

في المقابل، يأمل الترجي بقيادة مدربه نبيل معلول لمواصلة العلامة الكاملة، وتحقيق الفوز الرابع على التوالي للاقتراب من حسم التأهل بشكل رسمي.

المصدر: وكالات