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لحظة سقوط اللاعب الإيفواري مصطفى سيلا في الملعب قبل وفاته (فيديو)

الرياضة

لحظة سقوط اللاعب الإيفواري مصطفى سيلا في الملعب قبل وفاته (فيديو)
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أعلن نادي راسينغ أبيدجان الإيفواري لكرة القدم، وفاة مدافعه مصطفى سيلا عن عمر ناهز 21 عاما، بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة الفريق أمام سول إف.سي، أمس الأحد.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "وفاة مدافعنا مصطفى سيلا، مساء اليوم (الأحد)، بعد تعرضه لوعكة على أرض الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان ضد فريق سول إف.سي بالدوري المحلي".

وأضاف البيان: "ترسل إدارة النادي خالص تعازيها إلى أسرة اللاعب. أرقد بسلام يا مصطفى. أرقد بسلام يا أسد".

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لسيلا وهو يسقط في الملعب دون أن يلمسه أي من لاعبي الفريقين، حيث سقط على ظهره في وسط الملعب، بينما هرع له أحد لاعبي الفريق المنافس وأشار إلى الحكم لإيقاف المباراة لمحاولة إنقاذه.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن اللاعب الإيفواري سيلا تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب ولكنه لفظ أنفاسه الأخير داخل سيارة الإسعاف أثناء نقله للمستشفى.

وكان سيلا انضم لراسينغ كلوب أبيدجان في سبتمبر الماضي قادما من نادي دجوليبا المالي.

ويلعب راسينغ أبيدجان في دوري الدرجة الأولى الإيفواري منذ موسم 2018/2019، ولديه شراكة مع نيس الفرنسي.

وتوج النادي بطلا لكوت ديفوار في 2020.

المصدر: "ذا صن"

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