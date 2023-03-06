لحظة سقوط اللاعب الإيفواري مصطفى سيلا في الملعب قبل وفاته (فيديو)

أعلن نادي راسينغ أبيدجان الإيفواري لكرة القدم، وفاة مدافعه مصطفى سيلا عن عمر ناهز 21 عاما، بعد سقوطه في الملعب خلال مباراة الفريق أمام سول إف.سي، أمس الأحد.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه في موقع "تويتر": "وفاة مدافعنا مصطفى سيلا، مساء اليوم (الأحد)، بعد تعرضه لوعكة على أرض الملعب خلال مباراة راسينغ أبيدجان ضد فريق سول إف.سي بالدوري المحلي".

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Notre défenseur Sylla Moustapha, est décédé ce soir après un malaise sur le terrain lors de la rencontre RCA vs Sol FC



La Direction adresse les sincères condoléances à la famille Biologique



Repose en paix Moustapha

Repose en paix LION🦁 pic.twitter.com/itIMLvCIzQ — Racing Club Abidjan (@ClubAbidjan) March 5, 2023

وأضاف البيان: "ترسل إدارة النادي خالص تعازيها إلى أسرة اللاعب. أرقد بسلام يا مصطفى. أرقد بسلام يا أسد".

🔴Côte d’ivoire: Sylla Moustapha, 21 ans, défenseur du Racing Club d'Abidjan, est décédé dimanche, lors d’une rencontre de Ligue1 🇨🇮 face à SOL FC. L’ancien joueur du @DjolibaAC au Mali, s'est effondré en plein match (voir vidéo 👇). Il a succombé à un arrêt cardiaque. ☹️ #CIV225pic.twitter.com/87sucS1gwr — LSI AFRICA (@lsiafrica) March 5, 2023

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لسيلا وهو يسقط في الملعب دون أن يلمسه أي من لاعبي الفريقين، حيث سقط على ظهره في وسط الملعب، بينما هرع له أحد لاعبي الفريق المنافس وأشار إلى الحكم لإيقاف المباراة لمحاولة إنقاذه.

Sylla Moustapha (21), defensor del Racing Club Abidjan, murió durante un partido de la primera división de Costa de Marfil. Se desplomó en pleno encuentro. QEPD. 🇨🇮pic.twitter.com/e1JqdiXCQ3 — Fodboldworld (@fodboldword) March 6, 2023

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن اللاعب الإيفواري سيلا تلقى الإسعافات الأولية داخل الملعب ولكنه لفظ أنفاسه الأخير داخل سيارة الإسعاف أثناء نقله للمستشفى.

وكان سيلا انضم لراسينغ كلوب أبيدجان في سبتمبر الماضي قادما من نادي دجوليبا المالي.

ويلعب راسينغ أبيدجان في دوري الدرجة الأولى الإيفواري منذ موسم 2018/2019، ولديه شراكة مع نيس الفرنسي.

وتوج النادي بطلا لكوت ديفوار في 2020.

المصدر: "ذا صن"