بعد مقابلة الطفل السوري.. رونالدو يرسل طائرة محملة بالمساعدات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

قام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي، بعد أن قابل أحد الأطفال السوريين المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد لمواساته، بعمل إنساني لافت من جديد.

وتحققت أمنية الطفل السوري الذي ظهر في فيديو بعد وقوع زلزال 6 فبراير الماضي، بلقاء كريستيانو رونالدو، يوم الجمعة الماضي، قبيل مباراة النصر وضيفه الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم، على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

وكشف الصحفي السوري هادي العبد الله أن كريستيانو رونالدو قام بإرسال طائرة محملة بالمساعدات على نفقته الخاصة من أجل مساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا.

ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطائرة كانت محملة بالخيام وحزم الطعام والوسائد والبطانيات والأسرة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية.

كان زلازل ضرب الأراضي التركية والسورية في 6 فبراير الماضي، بقوة بلغت 7.8 درجات على مقياس ريختر وتسبب في وفاة أكثر من 50 ألف شخص، وإصابة عشرات الآلاف كما شرد آلاف آخرين في أعقاب الزلزال المدمر.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

ومن بين حالات الوفاة، لقي الغاني كريستيان أتسو مهاجم هاتاي سبور وأحمد أيوب ترك أصلان حارس مرمى ملطية سبور مصرعهما في تركيا وفريق قبرص كامل للكرة الطائرة للأطفال وآخرين، بينما في سوريا توفي نادر جوخدار لاعب كرة القدم الدولي السوري السابق عن عمر يناهز الـ45 عاما.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد ومنتخب بلاده وكرة القدم العالمية، مثل هذه التبرعات السخية، فعلى سبيل المثال دفع ذات مرة 83 ألف دولار تكاليف جراحة دماغ لطفل، وتبرع بمبلغ 165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال كما تبرع الدون بمليون جنيه إسترليني للمستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "goal.com"