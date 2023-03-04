فيورنتينا يهزم ميلان

تغلب فريق فيورنتينا على ضيفه ميلان (2-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي أصحاب الأرض كل من المهاجمين، الأرجنتيني نيكولاس غونزاليس، والصربي لوكا يوفيتش، في الدقيقتين (49 من ضربة جزاء، و87) على الترتيب.

بينما سجل المدافع الفرنسي ثيو هيرنانديز هدف "الروسونيري" الوحيد عندما كان اللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة على ملعب أرتيميو فرانكي (فلورنسا).

وحقق نادي فيورنتينا بذلك انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة، وتقدم إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري "الكالتشيو"، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

في المقابل، تعرض فريق ميلان "الروسونيري" حامل اللقب، للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليتجمد رصيده عند 47 نقطة، ويشغل المركز الرابع على سلم الترتيب.

المصدر: RT