مدفيديف يفوز بجائزة "سوق دبي الحرة"

أحرز اللاعب الروسي دانييل مدفيديف لقب بطولة "سوق دبي الحرة" الدوري العالمي 500 للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و855 ألف دولار.

وجاء تتويج مدفيديف، المصنف السابع عالميا، على حساب مواطنه أندريه روبليف، المصنف السادس، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-2) و(6-2) في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم السبت، واستمرت لساعة واحدة و8 دقائق فقط.

وحقق دانييل مدفيديف (27 عاما) انتصاره الرابع عشر على التوالي في العام الحالي، وحصل على لقبه الثالث على التوالي، والثامن عشر خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، في منافسات فردي الرجال.

المصدر: RT