سوريا تسقط بهدف رائع في كأس آسيا الشباب (فيديو)

مني المنتخب السوري بالهزيمة الثانية في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، عقب سقوطه أمام نظيره الإندونيسي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

ويدين منتخب أندونيسيا بالفضل في انتصاره للاعبه هوكي كاراكا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 35 من عمر المباراة على ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة الأوزبكية طشقند.

With the weight of a nation on his back, failure wasn't an option.



And 🇮🇩 Hokky Caraka certainly delivers!#AFCU20 | #SYRvIDNpic.twitter.com/yjmmTPslZg — #AFCU20 (@afcasiancup) March 4, 2023

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

وحصد منتخب إندونيسيا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، التي يتذيلها منتخب سوريا من دون نقاط.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم السبت أيضاً، العراق مع أوزبكستان المضيفة على ستاد بونيودكور.

ويتقاسم منتخبا العراق وأوزبكستان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، قبل مواجهتهما المباشرة مساء.

المصدر: RT