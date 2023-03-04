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سوريا تسقط بهدف رائع في كأس آسيا الشباب (فيديو)

الرياضة

سوريا تسقط بهدف رائع في كأس آسيا الشباب (فيديو)
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مني المنتخب السوري بالهزيمة الثانية في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، عقب سقوطه أمام نظيره الإندونيسي (0-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية للبطولة.

ويدين منتخب أندونيسيا بالفضل في انتصاره للاعبه هوكي كاراكا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 35 من عمر المباراة على ملعب "لوكوموتيف" في العاصمة الأوزبكية طشقند.

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وحصد منتخب إندونيسيا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ويحتل المركز الثالث في المجموعة الأولى، التي يتذيلها منتخب سوريا من دون نقاط. 

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم السبت أيضاً، العراق مع أوزبكستان المضيفة على ستاد بونيودكور.

ويتقاسم منتخبا العراق وأوزبكستان صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط لكل منهما، قبل مواجهتهما المباشرة مساء.

المصدر: RT 

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