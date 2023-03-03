كأس آسيا للشباب.. هدف السعودية في مرمى قيرغيزستان (فيديو)

استهل المنتخب السعودي مشواره في بطولة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما، ة بالفوز على نظيره القيرغيزي، بهدف وحيد في المباراة، التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، في أوزبكستان.

ويدين الأخضر بالفضل الأكبر في انتصاره لمهاجمه عبد الله هادي رديف الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

Opportunity makes the man 🔥



Radif scores a perfect penalty to earn the win for the 🇸🇦 💯 #AFCU20 | #KSAvKGZpic.twitter.com/hup4zQkMZX — #AFCU20 (@afcasiancup) March 3, 2023

ويتقاسم منتخب السعودية صدارة المجموعة الرابعة (D) مع نظيره الياباني الذي تغلب على الصين بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة الثانية اليوم أيضا.

المصدر: RT