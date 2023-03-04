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أستراليا تهزم إيران في كأس آسيا للشباب (فيديو)

الرياضة

أستراليا تهزم إيران في كأس آسيا للشباب (فيديو)
twitter/afcasiancup
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استعاد ​منتخب أستراليا​ توازنه في ​كأس آسيا للشباب تحت 20 عاما 2023​، على حساب نظيره الإيراني، بفوز عليه (3-2)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، في الجولة الثانية لدور المجموعات.

وسجل "الكنغر" الأسترالي آيدان سيمونز الهدف الأول لبلاده مبكرا في الدقيقة الثامنة، بينما تكفل زميله أدريان سيجيسيتش بإحراز الهدفين الآخرين عند الدقيقتين (19، و46).

بينما سجل ثنائية ​المنتخب الإيراني ​كل من اللاعبين أمير رضا إسلام، وعلي رضا عنايتزاده في الدقيقتين (25، و80) على الترتيب.

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وحقق منتخب أستراليا بذلك باكورة انتصاراته في البطولة المقامة حاليا في أوزبكستان، وتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية (B)، برصيد ثلاث نقاط، متجاوزا إيران بفارق الأهداف.

المصدر: RT 

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