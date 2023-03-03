نهائي روسي في "سوق دبي الحرة"

انحصرت بطولة "سوق دبي الحرة" الدوري العالمي 500 للتنس، البالغ مجموع جوائزها أكثر من مليونين و855 ألف دولار، بين اللاعبين الروسيين أندريه روبليف ودانييل مدفيديف.

وجاء تأهل روبليف (25 عاما) المصنف السادس عالميا، على حساب الألماني ألكسندر زفيريف، إثر فوزه عليه بمجموعتين من دون رد، بواقع: (6-3) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الجمعة، واستمرت لساعتين ودقيقة واحدة.

بينما نجح دانييل مدفيديف (27 عاما) المصنف السابع عالميا، في الفوز على العملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، بمجموعتين من دون رد أيضا، وبنتيجة واحدة: (6-4) و(6-4) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة، واستغرق ساعة واحدة 36 دقيقة فقط.

المصدر: RT