مباراة ماراثونية ومثيرة.. "العالمي" يفوز بثلاثية في الوقت بدل الضائع (فيديو)

انتزع نادي النصر فوزا مثيرا وثمينا من ضيفه الباطن (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

فاجأ الأوروغوياني رينزو لوبيز، مهاجم الباطن، أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله في الدقيقة 17 من زمن الشوط الأول.

🎥 هدف الباطن الأول

⚽️ رينزو لوبيز

#️⃣ ⁧#النصر_الباطن ⁩ pic.twitter.com/a9tQnR2HAG — دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023

وحافظ الأوروغوياني الآخر المتألق، مارتن كامبانيا، حارس مرمى فريق الباطن، على نظافة شباكه في الوقت الأصلي للمباراة، لكن الحكم أضاف 12 دقيقة، على غرار ما بدأ في مونديال "قطر 2022".

ونجح النصر "العالمي" في تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عبر كل من اللاعبين، عبد الرحمن غريب، ومحمد عبدالحكيم ال فتيل، ومحمد خليل مران في الدقائق (93، و202، و104) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مرسول بارك" بالعاصمة الرياض.

🎥 هدف التعادل للنصر

⚽️ عبدالرحمن غريب

#️⃣ ⁧#النصر_الباطن ⁩ pic.twitter.com/prKRZfWvdP — دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023

🎥 هدف النصر الثاني

⚽️ محمد آل فتيل

#️⃣ ⁧#النصر_الباطن ⁩ pic.twitter.com/aNTeMA5FWx — دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023

🎥 هدف النصر الثالث

⚽️ محمد مران

#️⃣ ⁧#النصر_الباطن ⁩ pic.twitter.com/x8wvpiBQaz — دوري روشن السعودي (@SPL) March 3, 2023

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ورفع نادي النصر رصيده إلى 46 نقطة، واستعاد صدارة الدوري بفارق نقطتين عن وصيفه نادي الاتحاد، الذي تغلب بدوره على مضيفه الخليج (3-0) في المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة.

في المقابل، توقف رصيد نادي الباطن عند 6 نقاط فقط، ويقبع في قاع الترتيب.

المصدر: RT