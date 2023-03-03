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شاهد.. رد فعل فينيسيوس على إهانة جافي لاعب برشلونة

الرياضة

شاهد.. رد فعل فينيسيوس على إهانة جافي لاعب برشلونة
AFP /JAVIER SORIANO
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شهد لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة (0-1) مساء أمس الخميس، ضمن مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم، مشادة بين الإسباني غافي والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

والتقطت عدسات الكاميرات، لقطة مثيرة لغافي لاعب برشلونة، وهو يهمس في أذن غريمه فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، ما أثار دهشة البرازيلي.

وأبرزت صحيفة "ماركا"، تصرف جافي وقالت إنه توجه نحو فينيسيوس جونيور وأهانه بكلمات بذيئة في وجهه، مضيفه "فينيسيوس جونيور رد بابتسامة ساخرة على إهانات غافي له".

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ويعد فينيسيوس جونيور أكثر لاعب في صفوف ريال مدريد، الذي يتعرض للشتم والإهانات العنصرية من المنافسين وجماهير الخصوم، التي تراه لاعبا مستفزا بسبب أسلوب لعبه ومراوغاته، وطريقة احتفاله بالأهداف.

وحقق فريق برشلونة فوزا ثمين على غريمه التقليدي ريال مدريد (1-0) في عقر داره في لقاء "الكلاسيكو" الذي جمعهما مساء أمس الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، ليقطع شوطا كبيرا نحو النهائي.

المصدر: وسائل إعلام 

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