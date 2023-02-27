رسميا.. الزمالك يتلقى خطابا بعزل مرتضى منصور وعقد اجتماع طارئ

تلقى نادي الزمالك المصري، خاطبا رسميا من وزارة الشباب والرياضة، من أجل عقد اجتماع طارئ لتحديد القائم بمهام رئيس المجلس، حتى انعقاد أقرب جمعية عمومية، وذلك بعد حبس مرتضى منصور.

وجاء في خطاب وزارة الشباب والرياضة إلى مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ما يلي:

السيد الدكتور / أحمد عبد الوكيل، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بحبس السيد / مرتضي محمد أحمد منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وبناء على رأي اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة تطبيقاً لنص المادة (٤١) من اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية الصادرة بموجب قرار رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم (۳۳) لسنة ۲۰۱۷ على أن تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: -

1- اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية. ولما كان ما تقدم - وكانت اللائحة الإسترشادية للأندية الرياضية سالفة الذكر قد قضت بزوال العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة في حال صدور حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية وأناط بمجلس إدارة النادي إصدار قرار بذلك على أن يتم إخطار اللجنة الأولمبية والجهة الإدارية المركزية بأعمال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتسير أمور النادي لأقرب جمعية عمومية عادية على أن يدرج بها بند انتخاب.

وبناء عليه تمت الموافقة على تكليف مديريتكم الموقرة نحو إعمال شئونها في ضوء ما تقدم والعرض وذلك تحت إشراف قطاع الرياضة.

مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي في جناية أو جنحة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارا بزوال العضوية مع إخطار ممثلة في وزارة الشباب والرياضة. لذا يتعين على مجلس الإدارة إعمال شنونه نحو عقد اجتماع طارئ لتحديد من يقوم من أعضائه وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.

وبناء عليه أرسلت مديرية الشباب والرياضة خطابا لنادي الزمالك وجاء كالتالي:-

السيد الأستاذ/ المدير التنفيذي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية

تحية طيبة وبعد...

يسعدني أن أهدي سيادتكم أرق تحيات مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وتحياتي الشخصية لسيادتكم

نتشرف أن نرفق لسيادتكم ما ورد الينا من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة بخصوص قيام مجلس الإدارة بإعمال شنونه نحو عقد اجتماع طارئ لتنفيذ ما جاء بكتاب وزارة الشباب والرياضة بكل دقه وأفادتنا بما تم حتى يتسنى لنا اتخاذ اللازم وإخطار الوزارة في هذا الشأن.

مرسل لسيادتكم للعلم والإحاطة والتكرم بالتوجيه نحو اتخاذ اللازم.

يذكر أن مرتضى منصور قد تم تأييد ضده الحكم بالحبس لمدة شهر في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي.

المصدر: وسائل إعلام محلية