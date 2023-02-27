موقعة "الدمى".. جماهير تركية تطالب باستقالة حكومة أردوغان

هتف بعض مشجعي فريق بشكتاش التركي، مطالبين "الحكومة بالاستقالة" وذلك خلال مباراة فريقهم أمام ضيفه أنطاليا سبور (0-0)، مساء أمس الأحد، على ملعب "فودافون أرينا، ضمن الدوري.

وأطلق مشجعون خلال المباراة، عبارات: "لتستقيل الحكومة التي تدير البلاد منذ 20 عاما. حكومة كاذبة"، وذلك وفقا لصحيفة "زمان" التركية.

وألقى مشجعو كرة القدم التركية دمى عند الدقيقة الرابعة و17 ثانية، وهو الوقت الذي ضرب فيه الزلزال المدمر " كهرمان مرعش" جنوب شرق تركيا الساعة (4:17) صباحا بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 6 فبراير الجاري، تعبيرا عن حزنهم على الأطفال ضحايا الزلزال، وفي هذه الاثناء تم تشغيل أغنية "وطني".

https://t.co/Yk9i7dyg4a

الدوري التركي يتحول إلى مظاهرات تطالب باستقالة الحكومة pic.twitter.com/y42CnW2oGF — Zaman Arabic جريدة زمان التركية (@zamanarabic) February 27, 2023

ومنذ عودة الدوري التركي، تعتبر هذه المرة الثانية التي يهتف فيها مشجعو كرة القدم، مطالبين باستقالة حكومة حزب العدالة والتنمية.

وهتف مشجعو فريق فنربخشة خلال المباراة الأولى بعد عودة الدوري التركي الذي توقف بسبب الزلزال، مطالبين الحكومة بالاستقالة.

وضجت مدرجات نادي فنربخشه خلال المباراة مع فريق قونية سبور بهتافات "كذب كذب كذب. خداع خداع خداع. انقضت 20 عاما". عليك بالاستقالة" يقصدون رجب طيب أردوغان.

وفي إطار ذلك، عرض زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي الحليف الانتخابي للرئيس رجب طيب اردوغان، إجراء المباريات من دون جمهور.

وهناك حالة من عدم الرضا عن أسلوب إدارة الحكومة لكارثة الزلزال، في حين أن الانتخاب تحل خلال أشهر، مع أنباء عن احتمال تأجيل موعدها في 14 مايو.

وفي حدث آخر ذي صلة، دعا رئيس حزب المستقبل، أحمد داود أوغلو، جميع من في السلطة حاليا إلى الاستقالة بمن فيهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وتسببت كارثة الزلزال في مقتل أكثر من 44 ألف شخص، وانهيار آلاف المباني.

المصدر: "zamanarabic.com"