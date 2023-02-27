برج خليفة يضيء بصورة نجل ملك البحرين بعد فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة

تزين برج خليفة في الإمارات بصورة نجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك بمناسبة فوز ببطولة العالم لسباقات القدرة لمسافة 160 كم، والتي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي عبر"تويتر": "فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كم هو فوز لنا جميعا ويضاف لسجل البحرين في المحافل العالمية.. ناصر بن حمد نموذج للقائد الشاب الناجح الذي لا يعرف المستحيل … ألف مبروك".

فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة لمسافة ١٦٠ كم هو فوز لنا جميعاً ويضاف لسجل البحرين في المحافل العالمية .. ناصر بن حمد نموذج للقائد الشاب الناجح الذي لا يعرف المستحيل … ألف مبروك .. pic.twitter.com/rUZw4nZfQX — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 26, 2023

وتوج الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الإماراتي الأبطال أمس الأحد، في فندق قصر الإمارات، حيث قام أحمد ناصر الريسي رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق رئيس اللجنة العليا والبلجيكي إنمار دي فوس رئيس الاتحاد الدولي بتتويج بطل العالم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالميدالية الذهبية، والفارس الإماراتي سالم ملهوف الكتبي الوصيف بالميدالية الفضية، إضافة إلى الفارس الإسباني جوما بونتي بالميدالية البرونزية، في فئة الفردي.

كما تم تتويج الفريق البحريني الحائز على ذهبية الفرق، والفريق الفرنسي الفائز بالميدالية الفضية، والفريق البرتغالي الفائز بالميدالية البرونزية.

كما التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، على مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ، في استراحته بالمرموم أمس بمناسبة فوزه ببطولة العالم التي أقيمت في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم بأبوظبي بمشاركة 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم.

لقاء أخوي جمعني برئيس دولتنا حفظه الله وملك البحرين بمناسبة فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة .. مبروك الإنجاز للبحرين وملكها وشعبها .. pic.twitter.com/9pco5XeYcz — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 26, 2023

وقال االشيخ محمد بن راشد في تغريدة على "تويتر": "لقاء أخوي جمعني برئيس دولتنا حفظه الله وملك البحرين بمناسبة فوز ناصر بن حمد ببطولة العالم للقدرة.. مبروك الإنجاز للبحرين وملكها وشعبها".

المصدر: "وسائل إعلام"