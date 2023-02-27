عودة زلاتان إبراهيموفيتش تمنحه رقما تاريخيا مع ميلان

عاد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان للمشاركة مع "الروسونيري" بعد غياب دام لـ9 أشهر، ليحصل على رقم قياسي جديد في تاريخ النادي الإيطالي.

ودخل زلاتان بديلا في مباراة أتالانتا التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" ضمن منافسات الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 في "الكالتشيو".

وغاب زلاتان عن ميلان منذ مايو 2022، بعدما إعلان النادي أن اللاعب السويدي سيخضع لجراحة لإصلاح الرباط الصليبي في ركبته اليسرى، وأن فترة غيابه ستتراوح بين سبعة إلى ثمانية أشهر.

ومع عودة إبراهيموفيتش إلى ميلان بات أكبر لاعب يشارك مع "الروسونيري" في منافسات الدوري الإيطالي.

وحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن زلاتان البالغ 41 عاما و146 يوما، أصبح أكبر لاعب يشارك مع ميلان في الدوري الإيطالي منذ اعتماد نظام الثلاث نقاط.

وتفوق إبراهيموفيتش على أسطورة الدفاع أليساندرو كوستاكورتا، الذي كان أكبر لاعب يشارك مع ميلان بعمر 41 عاما و25 يوما فقط.

واحتفل ميلان بعودة قائده بتغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، حيث نشر صورة إبراهيموفيتش وهو يدخل إلى الملعب، مع عبارة: "مرحبا بعودتك يا ملك".

المصدر: "وكالات"