ريال مدريد يسقط في كمين أتلتيكو ويمنح هدية ثمينة لبرشلونة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، يوم السبت، في قمة المرحلة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبادر أتلتيكو مدريد لافتتاح باب التسجيل في الدقيقة 78، بضربة رأسية لمدافعه الأوروغوياني خوسيه ماريا خيمينيز، وأدرك الأوروغوياني الآخر ألفارو رودريغيز هدف التعادل لريال مدريد بضربة رأسية أيضا في الدقيقة 85.

وأكمل أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 64، بعدما أشهر حكم المباراة بطاقة حمراء مباشرة في وجه أنخيل كوريا، بسبب تدخله بمرفقه على مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديغر من دون كرة.

وبهذا التعادل، رفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري، ومنح فرصة ذهبية لغريمه برشلونة لتعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق إلى 10 في حال فوزه على ألميريا غدا الأحد.

أما أتلتيكو، فقد رفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع.

المصدر: RT