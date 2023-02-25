بعد ساعات من ترحيل رئيسه للسجن.. الزمالك يتلقى ضربة جديدة

بعد ساعات من حبس رئيسه مرتضى منصور بعد إدانته بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس الأهلي، تلقى الزمالك ضربة جديدة بخسارته أمام الترجي التونسي 0-2 في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للثنائي محمد علي بن حمودة ومحمد علي بن رمضان، حيث سجلا هدفي الفوز لفريق "باب سويقة" في الدقيقتين 35، و90.

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وبهذا الفوز، رفع الترجي رصيده إلى 9 نقاط (العلامة الكاملة)، متصدرا المجموعة الرابعة وبات الفريق التونسي على أعتاب التأهل للدور ربع النهائي.



في المقابل، أصبح موقف الزمالك أكثر صعوبة، حيث بقي في المركز الرابع الأخير بنقطة وحيدة.

وجاءت هزيمة الزمالك، بعد ساعات من ترحيل رئيسه مرتضى منصور إلى السجن، بعد صدور حكم بحبسه لمدة شهر، بعد إدانته في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: RT