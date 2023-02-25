الروسي مدفيديف يهزم البريطاني موراي ويتوج بلقب دورة الدوحة

توج الروسي دانييل مدفيديف بلقب دورة الدوحة للتنس، بفوزه يوم السبت على البريطاني أندي موراي 6-4 و6-4، بعد أسبوع من تتويجه في روتردام.

وأكد مدفيديف، المصنف ثامنا عالميا، أنه عاد إلى قمة مستواه السابق بعد عدة أشهر مخيبة للآمال، حيث أُقصي باكرا من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مطلع هذا العام.

ومن ناحيته، قارع موراي الذي وصل إلى نهائي إحدى دورات الكرة الصفراء للمرة الأولى منذ يونيو 2022 في شتوتغارت، منافسه، إلا أنه افتقد للحسم في اللحظات الحاسمة.

ورغم الخسارة، تألق موراي، المصنف أولا عالميا سابقا في الدوحة، حيث فاز على الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف 16 عالميا، في طريقه إلى المباراة النهائية.

المصدر: وكالات