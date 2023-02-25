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جورجينا تظهر في الرياض بإطلالة جديدة (فيديو)

الرياضة

جورجينا تظهر في الرياض بإطلالة جديدة (فيديو)
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انتشر على مواقع التواصل فيديو جديد لعارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة نجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إحدى الحدائق بالرياض.

وأظهر الفيديو جورجينا وهي تحمل طفلتها الرضيعة، وبجانبها طفلة أخرى، والتقطت صورة سيلفي تجمعها مع الطفلتين.

يذكر أن جورجينا انتقلت للإقامة في الرياض مع  رونالدو الذي وقع في مطلع العام الحالي عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان نادي النصر حتى صيف عام 2025.

المصدر: مواقع لتواصل الاجتماعي

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