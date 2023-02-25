جورجينا تظهر في الرياض بإطلالة جديدة (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل فيديو جديد لعارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز صديقة نجم النصر السعودي البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إحدى الحدائق بالرياض.

وأظهر الفيديو جورجينا وهي تحمل طفلتها الرضيعة، وبجانبها طفلة أخرى، والتقطت صورة سيلفي تجمعها مع الطفلتين.

جورجينا وابنتها في أحد حدائق الرياض ❤️ pic.twitter.com/0HztfStlnS — Gorgeous (@gorgeous4ew) February 25, 2023

يذكر أن جورجينا انتقلت للإقامة في الرياض مع رونالدو الذي وقع في مطلع العام الحالي عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان نادي النصر حتى صيف عام 2025.

المصدر: مواقع لتواصل الاجتماعي