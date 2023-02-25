شاهد.. رونالدو يسجل "هاتريك" في شوط واحد

أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ثلاثة أهداف "هاتريك" خلال المباراة التي تجمع الآن فريقه النصر بضيفه ضمك ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل "الدون" أهدافه الثلاثة في الشوط الأول في الدقائق 18 (من ركلة جزاء)، 23، و44.





ورفع رنالدو، الذي انضم للنصر مطلع يناير الماضي، رصيده إلى ثمانية أهداف في الدوري وبات على بعد خمسة أهداف فقط من متصدر قائمة الهدافين، زميله في الفريق، البرازيلي أندرسون تاليسكا.

تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مباراة النصر وضيفه ضمك انتهى بفوز أصحاب الأرض بثلاثية دون رد.

المصدر: RT