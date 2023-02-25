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رونالدو يقود النصر في مواجهة ضمك

الرياضة

رونالدو يقود النصر في مواجهة ضمك
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جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على رأس التشكيلة الأساسية لفريقه النصر لمواجهة مضيفه ضمك مساء اليوم السبت، في المرحلة الـ18 من الدوري السعودي.

وإلى جانب رونالدو، فقد ضمت تشكيلة النصر كلا من نواف العقيدي، كونان، عبد الله مادو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، عبد الله الخيبري، غوستافو، أيمن يحيى، سامي النجعي، وعبد الرحمن غريب.

ويدخل النصر المباراة، من أجل تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، يستعيد من خلاله صدارة الدوري، بعد أن تصدر الاتحاد بشكل مؤقتا بفارق نقطة، عقب تعادله مع الرائد سلبيا، الخميس الماضي.

ولتحقيق هذا المبتغى، سيعتمد النصر على نجمه رونالدو الذي سيسعى لزيارة شباك ضمك لتعزيز سجله التهديفي في الدوري السعودي حيث يملك حاليا خمسة أهداف.

المصدر: RT

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