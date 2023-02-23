الدحيل القطري يبلغ نصف نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى

بلغ الدحيل القطري نصف نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه اليوم الخميس على الشباب السعودي 2–1 على ملعب الثمامة في الدوحة ضمن ربع النهائي.

ويدين الدحيل بفوزه إلى نجمه وهدافه الكيني مايكل أولونغا، صاحب الهدفين في الدقيقتين 77، و86، فيما سجل سعيد الربيعي الهدف الوحيد للشباب في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

هدف أولونغا @OgadaOlunga الثاني في مرمى الشباب ⚽️

pic.twitter.com/iLTonPftfa — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 23, 2023

هدف أولونغا @OgadaOlunga الأول في مرمى الشباب ⚽️

pic.twitter.com/BZMBXk68Ka — نادي الدحيل ALDUHAIL (@DuhailSC) February 23, 2023

وينتظر الدحيل في نصف النهائي، الفائز من مباراة الهلال السعودي حامل اللقب، وفولاد خوزستان الإيراني والتي ستقام في وقت لاحق اليوم.

ويقام الدور نصف النهائي يوم الأحد المقبل على أن يتأهل الفائز لمواجهة أوراوا رد دياموندز الياباني في النهائي الذي يقام من مباراتي ذهاب وإياب في 29 أبريل و6 مايو المقبلين.

المصدر: وكالات