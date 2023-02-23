رسميا.. الإسماعيلي يعلن عن خليفة "ميدو"

أعلن نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، يوم الخميس، تعيين حمزه الجمل مدربا جديدا للفريق خلفا لأحمد حسام "ميدو" الذي أقيل الأربعاء بسبب سوء النتائج.

وقال الإسماعيلي في بيان، إنه أعلن عن الجهاز الفني الجديد للفريق خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر الخميس في مقر النادي.

🚨 | الإسماعيلي يعلن تشكيل جهاز الفريق الاول لكرة القدم#IsmailySCpic.twitter.com/FZdKK64Pxs — Ismaily SC (@Ismailyofficial) February 23, 2023

وأوضح أن الجهاز الفني الجديد يضم كلا من حمزة الجمل مديرا فنيا، أحمد قناوي مدربا عاما، محمد حمص مدربا عاما، مع أيمن كمال وأحمد لطفي كمدربين مساعدين، وسيد توفيق مدربا لحراس المرمى.

وأشار الإسماعيلي في بيانه إلى أن الجهاز الجديد سيقود الفريق اعتبارا من اليوم، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة فيوتشر على ملعب السلام، ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري المصري لكرة القدم.

وكان "ميدو"، تولى تدريب الإسماعيلي عقب إقالة الإسباني خوان كارلوس غاريدو بسبب سوء النتائج، إلا أنه فشل خلال تسع مباريات بإشرافه في العودة إلى سكة الانتصارات، مكتفيا بفوز يتيم مقابل خمسة تعادلات وثلاث هزائم.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ17 في الدوري المصري برصيد 14 نقطة.

المصدر: وكالات