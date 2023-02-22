لأول مرة.. حبيب نور محمدوف يظهر في مصر

قام الروسي حبيب نور محمدوف، البطل السابق لاتحاد "UFC" للفنون القتالية المختلطة، بزيارة خاصة لمعالم مصرالسياحية خلال الساعات الماضية.

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ونشر محمدوف صورًا له خلال الساعات القليلة الماضية، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام" صورًا وفيديوهات له أثناء زيارته لبعض معالم مصر السياحية، منها أهرامات الجيزة وقلعة محمد علي.

ويعد اللاعب الروسي أحد أبرز المصارعين في العالم، إذ يحتل المركز الثامن في قائمة أفضل المقاتلين وفقا لـ"UFC"، وهو بطل "UFC" للوزن الخفيف، وفاز مرتين ببطولة العالم في رياضة السامبو ويحمل الحزام الأسود في الجودو.

المصدر: RT